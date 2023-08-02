Усик: Фьюри – отличный человек, семьянин и спортсмен, но он слишком много говорит
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Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о действующем чемпионе WBC британце Тайсоне Фьюри.
«Как человек, Фьюри знаковая личность. Я считаю, что он отличный человек, отличный семьянин и великолепный спортсмен, и единственное что я могу сказать – он слишком много говорит вместо того, чтобы делать. Весь мир хочет увидеть бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, и мы должны устроить его. Люди устали от разговоров. Нужно действовать», – приводит слова Усика издание TNT Sports.
Напомним, 26 августа во Вроцлаве (Польша) Усик проведёт обязательную защиту титулов против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 KO).
«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри
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