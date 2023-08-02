Усик ответил, готов ли нокаутировать Дюбуа 26 августа

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о предстоящем поединке с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO), который состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
«Я отношусь к нему с уважением. Недооценки нет. Я отношусь к нему так же, как и к остальным соперникам. Когда я готовлюсь к Энтони Джошуа или кому-либо ещё, то выполняю определённый объём работы на тренировках, и Даниэль Дюбуа не является исключением.
Я никогда не сосредотачиваюсь на нокауте, только на боксе, но иногда появляется предчувствие, и оно основывается на моём опыте. Когда боец заряжен на тяжёлый удар, чтобы нокаутировать соперника, то теряет важные преимущества, те, которые приносят ему победу», – приводит слова Усика издание TNT Sports.
- 2 августа 2023
-
18:55
-
18:35
-
18:30
-
18:00
-
17:37
-
17:25
-
17:00
-
16:43
-
15:55
-
15:42
-
15:01
-
14:30
-
13:27
-
12:48
-
12:29
-
11:34
-
11:15
-
10:58
-
10:10
-
09:33
-
09:20
-
00:56
-
00:40
- 1 августа 2023
-
23:12
-
21:45
-
19:33
-
19:27
-
17:51
-
17:00
-
16:57
-
16:20
-
16:00
-
15:45
-
15:09
-
14:48