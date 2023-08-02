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Усик ответил, готов ли нокаутировать Дюбуа 26 августа

Усик ответил, готов ли нокаутировать Дюбуа 26 августа
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Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о предстоящем поединке с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO), который состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

«Я отношусь к нему с уважением. Недооценки нет. Я отношусь к нему так же, как и к остальным соперникам. Когда я готовлюсь к Энтони Джошуа или кому-либо ещё, то выполняю определённый объём работы на тренировках, и Даниэль Дюбуа не является исключением.

Я никогда не сосредотачиваюсь на нокауте, только на боксе, но иногда появляется предчувствие, и оно основывается на моём опыте. Когда боец заряжен на тяжёлый удар, чтобы нокаутировать соперника, то теряет важные преимущества, те, которые приносят ему победу», – приводит слова Усика издание TNT Sports.

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