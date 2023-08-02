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Сэндхаген ответил О’Мэлли, осудившему его за согласие на бой с Умаром Нурмагомедовым

Сэндхаген ответил О’Мэлли, осудившему его за согласие на бой с Умаром Нурмагомедовым
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Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Кори Сэндхаген отреагировал на слова соотечественника, Шона О’Мэлли, раскритиковавшего его за согласие на поединок с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Некоторые вещи, касающиеся Шона О’Мэлли, более чем сомнительны. Например, сразиться с самым слабым парнем за большие деньги. Всё сводится к бизнес-решениям. Я не понимаю подобный тип мышления. Для меня подобный менталитет — это слабость. Такой менталитет разрушает спорт.

Вы должны хотеть драться с лучшими. Если вы действительно хотите считаться чемпионом мира, то вот то, чем мы занимаемся. Я не смотрю на это как на бизнес. Я и так хорошо зарабатываю», – сказал Сэндхаген в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

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