Сэндхаген ответил О’Мэлли, осудившему его за согласие на бой с Умаром Нурмагомедовым
Поделиться
Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Кори Сэндхаген отреагировал на слова соотечественника, Шона О’Мэлли, раскритиковавшего его за согласие на поединок с россиянином Умаром Нурмагомедовым.
«Некоторые вещи, касающиеся Шона О’Мэлли, более чем сомнительны. Например, сразиться с самым слабым парнем за большие деньги. Всё сводится к бизнес-решениям. Я не понимаю подобный тип мышления. Для меня подобный менталитет — это слабость. Такой менталитет разрушает спорт.
Вы должны хотеть драться с лучшими. Если вы действительно хотите считаться чемпионом мира, то вот то, чем мы занимаемся. Я не смотрю на это как на бизнес. Я и так хорошо зарабатываю», – сказал Сэндхаген в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 августа 2023
-
22:18
-
22:04
-
21:09
-
20:53
-
20:38
-
20:01
-
19:33
-
18:55
-
18:35
-
18:30
-
18:00
-
17:37
-
17:25
-
17:00
-
16:43
-
15:55
-
15:42
-
15:01
-
14:30
-
13:27
-
12:48
-
12:29
-
11:34
-
11:15
-
10:58
-
10:10
-
09:33
-
09:20
-
00:56
-
00:40
- 1 августа 2023
-
23:12
-
21:45
-
19:33
-
19:27
-
17:51
Партнерский контент