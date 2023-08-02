Олейник оценил шансы Миочича в бою с Джоном Джонсом

Именитый российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, в прошлом выступавший в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC, оценил шансы двукратного чемпиона организации Стипе Миочича в предстоящем поединке с действующим обладателем титула Джоном Джонсом.

«Я думаю, что конкуренция есть. Точно должна быть. Всё-таки Стипе Миочич не просто так был чемпионом, многократно защищал [пояс] в тяжёлом весе, с очень крутыми ребятами выходил. Конкуренция есть… Нельзя говорить, что её нет — есть, и достаточно большая. Не 50 на 50, но, наверное, 45 на 55», – приводит слова Олейника издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, поединок за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).