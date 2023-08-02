Олейник оценил шансы Миочича в бою с Джоном Джонсом
Поделиться
Именитый российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, в прошлом выступавший в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC, оценил шансы двукратного чемпиона организации Стипе Миочича в предстоящем поединке с действующим обладателем титула Джоном Джонсом.
«Я думаю, что конкуренция есть. Точно должна быть. Всё-таки Стипе Миочич не просто так был чемпионом, многократно защищал [пояс] в тяжёлом весе, с очень крутыми ребятами выходил. Конкуренция есть… Нельзя говорить, что её нет — есть, и достаточно большая. Не 50 на 50, но, наверное, 45 на 55», – приводит слова Олейника издание MMA.Metaratings.ru.
Напомним, поединок за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).
Комментарии
- 2 августа 2023
-
23:48
-
23:06
-
22:18
-
22:04
-
21:09
-
20:53
-
20:38
-
20:01
-
19:33
-
18:55
-
18:35
-
18:30
-
18:00
-
17:37
-
17:25
-
17:00
-
16:43
-
15:55
-
15:42
-
15:01
-
14:30
-
13:27
-
12:48
-
12:29
-
11:34
-
11:15
-
10:58
-
10:10
-
09:33
-
09:20
-
00:56
-
00:40
- 1 августа 2023
-
23:12
-
21:45
-
19:33
Партнерский контент