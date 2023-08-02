Тренер Джервонты Дэвиса заявил, что Мейвезер мог бы вернуться ради боя с Кроуфордом

Келвин Форд, тренер чемпиона мира в трёх весовых категориях Джервонты Дэвиса, считает, что легендарный американец Флойд Мейвезер-младший мог бы возобновить карьеру ради поединка с новым абсолютным чемпионом в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) Теренсом Кроуфордом.
«Вопрос заключается в том, вернётся ли Флойд из отставки, чтобы подраться с Кроуфордом? Я помню, как он сказал, что вернётся, если Теренс побьёт Спенса. Хорошо, когда великие противостоят пришедшим им на смену. Цена за PPV была бы сумасшедшей», – сказал Форд в интервью EsNews.
Напомним, Мейвезер завершил карьеру в 2015 году, после победы над соотечественником Андре Берто, однако вернулся в 2017-м, чтобы сразиться с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландским MMA-бойцом Конором Макгрегором. Впоследствии Мейвезер проводил исключительно выставочные поединки.
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