Тимофей Цзю без боя получит титул чемпиона в первом среднем весе по версии WBO

Всемирная боксёрская организация (WBO) приняла решение отдать титул чемпиона мира австралийскому боксёру Тимофею Цзю без боя.
Это станет возможным из-за санкций по отношению к абсолютному чемпиону Джермеллу Чарло, который ранее отказался от поединка с австралийцем.
«WBO санкционирует бой Альварес — Чарло, который состоится 30 сентября. Чарло выйдет на ринг в статусе чемпиона WBO, но после официального представления он потеряет свой статус и признание чемпионом WBO», — сказал председатель управляющего комитета WBO Луис Батиста-Салас.
Рекорд 28-летнего Цзю на профессиональном ринге — 23 победы в 23 поединках, 17 из которых были одержаны нокаутом.
Ранее Чарло рассказал, почему решил подняться в весе вместо того, чтобы провести защиту против Тимофея Цзю.
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