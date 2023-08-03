Царукян рассказал, с кем он может провести следующий поединок

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян рассказал, что в следующем поединке он, вероятнее всего, встретится с соперником из топ-5 лёгкого дивизиона.
«С моего последнего боя прошло уже полтора месяца. В данный момент ведутся переговоры о следующем поединке с соперниками из топ-5 лёгкого дивизиона. Пока точно неизвестно, с кем я подерусь. Думаю, что в ближайшее время будет официальный анонс», – приводит слова Царукяна Metaratings.
Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с представителем Бразилии Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом. В UFC Арман выступает с 2019 года. В общей сложности на его счету 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он добыл 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения.
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