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Костя Цзю отреагировал на новость, что Тим получит титул чемпиона в первом среднем весе

Костя Цзю отреагировал на новость, что Тим получит титул чемпиона в первом среднем весе
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю дал комментарий по поводу новости о том, что его сын Тимофей Цзю без боя получит титул чемпиона в первом среднем весе по версии WBO.

Напомним, это стало возможным из-за санкций по отношению к абсолютному чемпиону Джермеллу Чарло, который ранее отказался от поединка с австралийцем.

«Это правильно. Тим является временным чемпионом. Чарло должен был против него выступать, но отказался. Его титул снимается и отдаётся Тиму полностью. Не временный, а полноправный. Тим получает титул не технически, он выиграл его против очень серьёзного соперника», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Рекорд 28-летнего Цзю на профессиональном ринге — 23 победы в 23 поединках, 17 из которых были одержаны нокаутом.

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