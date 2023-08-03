Костя Цзю отреагировал на новость, что Тим получит титул чемпиона в первом среднем весе

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю дал комментарий по поводу новости о том, что его сын Тимофей Цзю без боя получит титул чемпиона в первом среднем весе по версии WBO.
Напомним, это стало возможным из-за санкций по отношению к абсолютному чемпиону Джермеллу Чарло, который ранее отказался от поединка с австралийцем.
«Это правильно. Тим является временным чемпионом. Чарло должен был против него выступать, но отказался. Его титул снимается и отдаётся Тиму полностью. Не временный, а полноправный. Тим получает титул не технически, он выиграл его против очень серьёзного соперника», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Рекорд 28-летнего Цзю на профессиональном ринге — 23 победы в 23 поединках, 17 из которых были одержаны нокаутом.
- 3 августа 2023
-
11:57
-
10:49
-
10:45
-
10:38
-
10:21
-
00:53
-
00:43
-
00:30
-
00:02
- 2 августа 2023
-
23:48
-
23:06
-
22:18
-
22:04
-
21:09
-
20:53
-
20:38
-
20:01
-
19:33
-
18:55
-
18:35
-
18:30
-
18:00
-
17:37
-
17:25
-
17:00
-
16:43
-
15:55
-
15:42
-
15:01
-
14:30
-
13:27
-
12:48
-
12:29
-
11:34
-
11:15