Костя Цзю: следующий бой Тима будет объединительным — за два пояса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался по поводу следующего поединка с участием своего сына Тимофея Цзю.

«Другие соперники всегда будут. Чарло не будет, будет другой. Сейчас Тимофей выходит против чемпиона WBC, у него будет объединение титулов», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В активе Тимофея 23 победы в 23 поединках в профессиональной карьере в боксе. Он также является временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.

Напомним, ранее стало известно, что Всемирная боксёрская организация (WBO) приняла решение отдать титул чемпиона мира австралийскому боксёру Тимофею Цзю без боя. Это стало возможным из-за санкций по отношению к абсолютному чемпиону Джермеллу Чарло, который ранее отказался от поединка с австралийцем.