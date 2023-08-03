Григорий Дрозд оценил решение WBO сделать Тима Цзю чемпионом вместо Джермелла Чарло

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд высказался по поводу новости о том, что австралийский боксёр Тимофей Цзю без боя получит титул чемпиона в первом среднем весе по версии WBO.
«Если федерация настаивает, Чарло является чемпионом, а Тим – обязательным претендентом, то нужно было защищать. Если не ошибаюсь, раз в полгода. Если это время прошло, были договорённости, есть очевидное желание не боксировать, то федерация имеет полное право на это. Если чемпионы сбегают, им выставляют ультиматум, а затем лишают титула. Если не ошибаюсь, такая ситуация была у Дениса Лебедева. Чарло здесь думает о своих интересах, федерация о своих. Титул чемпиона мира должен быть разыгран, он не должен лежать на полке. А Чарло думает сейчас о деньгах, расставил приоритеты не в пользу WBO», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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