Сэндхаген: в будущем мы подерёмся с Умаром Нурмагомедовым

Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Кори Сэндхаген высказался по поводу поединка с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Думаю, что мы с Умаром будем драться друг с другом в будущем. Буду ли я драться с Умаром, как только он вернётся, только потому, что мы должны были драться на этой неделе? Может быть, но может быть, и нет.

Я думаю, что Умар, безусловно, феноменальный боец. Когда-нибудь я буду драться с ним, и я очень хочу принять этот вызов. К сожалению, когда ты получаешь травму, это очень неприятно, но после этого поединка я рассчитываю на титульный бой. Я не собираюсь опускаться вниз в рейтинге», — приводит слова Сэндхагена MMAJunkie.

Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец выступает с 2016 года. В январе 2021-го дебютировал в UFC. Всего на счету россиянина в сильнейшей организации мира четыре победы и ни одного поражения. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.