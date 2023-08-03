Джейк Пол жёстко высказался о Макгрегоре

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.
«Конор Макчикен – алкоголик и наркоман. У него какие-то проблемы, вот-вот отправится в тюрьму. Сейчас он не думает о боях. В настоящий момент он беспокоится лишь о том, чтобы остаться на свободе», — приводит слова Пола MMA Fighting.
В настоящий момент ирландец принимает участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда противостоит сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок. Точной даты их боя пока нет. Последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок с американцем Дастином Порье и сломал себе ногу.
Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать:
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