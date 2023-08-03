Бойца UFC Ядонга Сонга ограбили под дулом пистолета

Китайский боец UFC Ядонг Сонг рассказал, что вместе с другом был ограблен под дулом пистолета четырьмя людьми в районе Сан-Франциско. Инцидент произошёл на заправочной станции.
«Впервые в жизни меня держали под дулом пистолета. Прошлой ночью мы с другом поехали в Сакраменто из Сан-Франциско. На обратном пути нас ограбили четверо чернокожих под дулом пистолета. Они не преследовали нас. Они уже ждали. Они хотели просто денег. Они не собирались нас убивать. Так что, если у грабителя нож или пистолет, немедленно отдайте ему деньги. Не общайтесь с ним слишком много. Если он разозлится, вам не повезёт», — сказал Ядонг в социальных сетях, добавив, что друга ударили рукоятью пистолета.
Ядонг занимает восьмое место в рейтинге бойцов UFC, выступающих в легчайшей весовой категории.
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