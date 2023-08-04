Известный голливудский актёр и прославленный рестлер Дуэйн Джонсон подарил дом в Майами бойцу UFC Тембе Горимбо. Ранее Горимбо признался, что перед боем с японцем Такаси Сото на турнире UFC Vegas 73 на его счету оставалось всего $ 7. После боя Темба продал на аукционе свой боевой комплект, чтобы купить втулочный насос для родной деревни в Зимбабве.
Джонсон сам ранее сталкивался с финансовыми трудностями и впоследствии создал свою продюсерскую компанию Seven Bucks Productions. Узнав о поступке Тембе, он встретился с ним, чтобы помочь.
«Должен сказать, твоя история тронула меня. Когда я узнал, что у тебя на банковском счету $ 7, то понял, на что это похоже. Я был здесь, в Майами, когда у меня самого было $ 7. И вот ты выигрывал свой второй бой, затем решил продать свой боевой комплект и купить колодец для своей деревни в Зимбабве, чтобы у твоих людей была чистая вода. А ведь ты мог взять эти деньги, чтобы потом приобрести машину, квартиру, но не сделал этого. Ты позаботился о своих людях, и это говорит о том, кто ты есть. Именно поэтому я прилетел так далеко. Просто чтобы посмотреть тебе в глаза и сказать, что я прикрою твою спину», — сказал Джонсон в соцсетях.
Фото: Из личного архива Тембы Горимбо
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