Тим Цзю заявил о готовности к бою с абсолютным чемпионом мира

Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю (23-0), ранее получивший титул WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) в связи с переходом Джермелла Чарло в повышенную весовую категорию, прокомментировал возможность боя с Теренсом Кроуфордом.
«Спросите его. Пойдите и спросите его, готов ли он… в этом весь вопрос», — приводит слова Цзю Fox Sports Australia.
Теренс Кроуфорд (40-0), победивший 29 июля 2023 года техническим нокаутом в девятом раунде Эррола Спенса (28-1), стал обладателем поясов WBC, WBA и IBF и тем самым получил титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. После победного титульного боя Кроуфорд возглавил рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий (P4P) по версии The Ring.
Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?
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