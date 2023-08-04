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Тим Цзю заявил о готовности к бою с абсолютным чемпионом мира

Тим Цзю заявил о готовности к бою с абсолютным чемпионом мира
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Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю (23-0), ранее получивший титул WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) в связи с переходом Джермелла Чарло в повышенную весовую категорию, прокомментировал возможность боя с Теренсом Кроуфордом.

«Спросите его. Пойдите и спросите его, готов ли он… в этом весь вопрос», — приводит слова Цзю Fox Sports Australia.

Теренс Кроуфорд (40-0), победивший 29 июля 2023 года техническим нокаутом в девятом раунде Эррола Спенса (28-1), стал обладателем поясов WBC, WBA и IBF и тем самым получил титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. После победного титульного боя Кроуфорд возглавил рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий (P4P) по версии The Ring.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?

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