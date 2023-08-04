Тим Цзю: с радостью подрался бы со Спенсом

Тим Цзю (23-0), австралийский боксёр, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), изъявил желание выйти на бой против Эррола Спенса (28-1). Американский боксёр не смог защитить три из четырёх имевшихся поясов в полусреднем весе в недавнем бою против Терренса Кроуфорда, ныне абсолютного чемпиона в своей весовой категории.
«Я по-прежнему подрался бы со Спенсом. Я очень хотел бы выйти на бой с ним, но его команда на это не пойдёт. Это слишком большой риск для него. Большой риск и небольшая награда. Что он получит от этого боя?» — приводит слова Цзю Fox Sports Australia.
Австралийский боксёр русского происхождения обладает временным титулом WBO. Цзю получит пояс WBO после боя Джермелла Чарло и Сауля Альвареса. Будущий соперник Цзю на сегодняшний день не определён.
Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?
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