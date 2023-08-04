Тим Цзю — о боксе Кроуфорда: это как смотреть на волшебника

28-летний австралийский боксёр Тим Цзю, обладающий временным титулом WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), поделился впечатлениями о недавнем титульном бое между Теренсом Кроуфордом и Эроллом Спенсом.
«Мастер-класс. Это как смотреть на волшебника — вот что я чувствовал. Спенс полностью потерял контроль, его баланс был расшатан. Его блок был просто, я не знаю… Он выглядел будто бы не в своей тарелке ещё до боя. Кроуфорд контролировал ситуацию. Он сдерживал абсолютно всё и красиво дрался. Простой бокс», — приводит слова Цзю Fox Sports Australia.
Кроуфорду удалось победить своего соотечественника техническим нокаутом в девятом раунде в титульном бою, проходившем 29 июля 2023 года в Лас-Вегасе. За счёт победы Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в полусредней весовой категории. Ранее Тим Цзю проявил интерес к поединку с одним из названных бойцов.
Почему бой Кроуфорд — Спенс — главный в 2023 году:
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