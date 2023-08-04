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Mash: блогеру-бойцу Асхабу Тамаеву грозит уголовная ответственность из-за онлайн-казино

Mash: блогеру-бойцу Асхабу Тамаеву грозит уголовная ответственность из-за онлайн-казино
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Популярному чеченскому блогеру и бойцу поп-MMA Асхабу Тамаеву грозит административная и уголовная ответственность. В отношении него проводят проверку из-за систематической рекламы онлайн-казино в социальных сетях. Кроме того, боец подозревается в организации деятельности азартных игр на территории России. Об этом информирует телеграм-канал Mash. Также Тамаева проверяет ФНС на предмет неуплаты налогов.

Дело передали в прокуратуру Чечни с пометкой «под особый контроль». Тамаеву предписали явиться в ведомство лично 24 августа — тогда рассмотрят его дело по административной статье 14.3 КоАП РФ. Параллельно деятельность Тамаева проверит ещё и ФНС.

В 2018 году блогер провёл свой первый поединок в поп-MMA с украинцем Филиппом Третьяком и одержал победу единогласным решением судей.

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