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Организаторам турнира по ММА выписали штрафы на 150 тысяч рублей после гибели подростка

Организаторам турнира по ММА выписали штрафы на 150 тысяч рублей после гибели подростка
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Амурскую федерацию смешанных единоборств и директора спортивного комплекса в Приамурье в сумме оштрафовали на 150 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Амурской области. В начале июня на турнире по смешанным единоборствам в Белогорске (Амурская область) после полученного удара в голову скончался 16-летний боец ММА.

«Прокурор города в отношении директора МАУ «ФОК им. С. Солнечникова» и АРОО «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» возбудил дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ, которые рассмотрены, и виновные лица привлечены к административной ответственности: директор учреждения в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, юридическое лицо ММА – в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, — говорится в сообщении прокуратуры.

16-летний школьник умер на соревнованиях по ММА:

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