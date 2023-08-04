Маркос Рожерио де Лима — о пропущенном ударе коленом от Льюиса: зубы всё ещё шатаются
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Бразильский боец UFC Маркос Рожерио де Лима высказался о поражении в поединке с американцем Дерриком Льюисом, который состоялся в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291. Бой продлился всего несколько секунд и завершился победой Льюиса нокаутом.
«Он ударил коленом, и я отключился. Это был сильный удар, и я не успел отреагировать. Теперь многие присылают электронные письма. Я никогда не получал столько сообщений. Я проиграл один бой, и вместо того, чтобы меня поддержать, люди из моей страны, мои фанаты пишут нелестные сообщения. Я пропустил сильный удар коленом. Мои зубы всё ещё шатаются. Я не могу нормально есть. Это тяжело. Давайте же будем поддерживать бойцов и мотивировать их!» — приводит слова де Лимы SUPER LUTAS.
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