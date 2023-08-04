Назван самый ранний срок, когда перенёсший операцию Бетербиев будет готов к бою со Смитом

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев не сможет вернуться в ринг раньше начала следующего года. Ранее Бетербиеву сделали операцию на зубе, из-за чего его поединок с британцем Каллумом Смитом перенесли. Бой должен был пройти 19 августа.

«Нам сказали, что Бетербиев будет готов не раньше января или февраля. Каллум только что провёл семь или восемь недель тренировок, так что он хочет драться как можно скорее.

Каллуму нужно провести бой до конца сентября, потому что он не собирается ждать до января или февраля. Это означало бы 15 месяцев вне ринга. Это не очень хорошо, когда выходишь на бой с кем‑то вроде Артура Бетербиева. Поэтому я хотел бы найти способ вытащить Каллума на ринг и устроить драку», — сказал Хирн в интервью IFL TV.

Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои: