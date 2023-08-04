Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Назван самый ранний срок, когда перенёсший операцию Бетербиев будет готов к бою со Смитом

Назван самый ранний срок, когда перенёсший операцию Бетербиев будет готов к бою со Смитом
Аудио-версия:
Комментарии

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев не сможет вернуться в ринг раньше начала следующего года. Ранее Бетербиеву сделали операцию на зубе, из-за чего его поединок с британцем Каллумом Смитом перенесли. Бой должен был пройти 19 августа.

«Нам сказали, что Бетербиев будет готов не раньше января или февраля. Каллум только что провёл семь или восемь недель тренировок, так что он хочет драться как можно скорее.

Каллуму нужно провести бой до конца сентября, потому что он не собирается ждать до января или февраля. Это означало бы 15 месяцев вне ринга. Это не очень хорошо, когда выходишь на бой с кем‑то вроде Артура Бетербиева. Поэтому я хотел бы найти способ вытащить Каллума на ринг и устроить драку», — сказал Хирн в интервью IFL TV.

Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои:

Материалы по теме
«Неправильное лечение». Бетербиева едва не погубила российская медицина?
«Неправильное лечение». Бетербиева едва не погубила российская медицина?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023