Источник: Усман Нурмагомедов и Брент Примус встретятся 7 октября на турнире Bellator 300

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Усман Нурмагомедов встретится с американцем Брентом Примусом в рамках турнира Bellator 300, сообщает BJ Penn.
По информации источника, мероприятие состоится 7 октября в Сан-Диего (США). Бойцы встретятся в полуфинале Гран-при лёгкого веса. Также сообщается, что на этом турнире может быть несколько титульных боёв, поскольку это может стать последним событием в истории Bellator.
Напомним, Брент Примус в 1/4 финала выиграл у Мансура Барнауи.
Усман Нурмагомедов провёл свой бой 1/4 финала 10 марта, на Bellator 292. Россиянин одержал победу над американцем Бенсоном Хендерсоном уже в первом раунде, проведя удушающий приём.
Усман Нурмагомедов провёл 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 17 побед.
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