«Привет моим верным хейтерам». Махачев ответил Чендлеру, назвавшему Гэтжи новым чемпионом

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил американскому бойцу Майклу Чендлеру, который ранее заявил, что его соотечественник Джастин Гэтжи победит россиянина и станет чемпионом дивизиона.
«Привет моим верным хейтерам», — написал российский боец на своей странице в «Твиттере» и прикрепил три скриншота с заголовками цитат Чендлера, в которых американец пророчил Махачеву поражения.
Ранее Чендлер заявлял, что Чарльз Оливейра нокаутирует Махачева, но позднее Ислам выиграл тот бой. Затем Чендлер прогнозировал поражение российского бойца в поединке с австралийцем Александром Волкановски, но победа также досталась Махачеву.
Напомним, ранее Махачев попал в число претендентов на получение трёх наград международной премии World MMA Awards 2023: «Бой года» (с Александром Волкановски), «Лучший сабмишен» (бой с Чарльзом Оливейрой) и «Боец года».
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