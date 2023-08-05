Гаджиев: если Хабиб не участвует в подготовке Махачева, зачем ему тренировать Маска?

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался об отказе бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед боем с Марком Цукербергом.
«Думаю, что Хабиба о таком мог попросить только тот, кто хорошо и близко знаком с ним. А так как этого не произойдёт… Хабиб ещё раз дал понять, что не тренирует. Если бы Хабиб был готов тренировать, он бы тренировал своих ребят. Если он в подготовке Махачева не участвует, зачем ему тренировать Илона Маска? Это было бы крутое шоу, но я просто пытаюсь объяснить, почему он отказался от подготовки Илона Маска», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».
Напомним, ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов отверг предложение Илона Маска.
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