Гаджиев: если Хабиб не участвует в подготовке Махачева, зачем ему тренировать Маска?

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался об отказе бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед боем с Марком Цукербергом.

«Думаю, что Хабиба о таком мог попросить только тот, кто хорошо и близко знаком с ним. А так как этого не произойдёт… Хабиб ещё раз дал понять, что не тренирует. Если бы Хабиб был готов тренировать, он бы тренировал своих ребят. Если он в подготовке Махачева не участвует, зачем ему тренировать Илона Маска? Это было бы крутое шоу, но я просто пытаюсь объяснить, почему он отказался от подготовки Илона Маска», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов отверг предложение Илона Маска.