Чингиз Аллазов защитил титул ONE Championship, победив Марата Григоряна

Белорусский боец Чингиз Аллазов победил армяно-бельгийского кикбоксёра Марата Григоряна в главном поединке турнира ONE Fight Night 13 и защитил титул чемпиона промоушена в полулёгком весе.

Поединок, проходивший в Бангкоке (Таиланд) по правилам кикбоксинга, завершился победой Аллазова единогласным решением судей.

В первом и втором раунде белорусский боец был активнее соперника, третий и четвёртый раунды прошли в борьбе, близкой к равной, а в финальном пятом раунде уже Григорян выглядел предпочтительнее. По ходу пятого раунда судья даже потребовал от Чингиза, который хотел спокойно довести поединок до победы, более активных действий.

В активе 30-летнего Чингиза Аллазова теперь 63 победы при 4 поражениях на профессиональном уровне.