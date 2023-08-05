Чингиз Аллазов защитил титул ONE Championship, победив Марата Григоряна
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Белорусский боец Чингиз Аллазов победил армяно-бельгийского кикбоксёра Марата Григоряна в главном поединке турнира ONE Fight Night 13 и защитил титул чемпиона промоушена в полулёгком весе.
Поединок, проходивший в Бангкоке (Таиланд) по правилам кикбоксинга, завершился победой Аллазова единогласным решением судей.
В первом и втором раунде белорусский боец был активнее соперника, третий и четвёртый раунды прошли в борьбе, близкой к равной, а в финальном пятом раунде уже Григорян выглядел предпочтительнее. По ходу пятого раунда судья даже потребовал от Чингиза, который хотел спокойно довести поединок до победы, более активных действий.
В активе 30-летнего Чингиза Аллазова теперь 63 победы при 4 поражениях на профессиональном уровне.
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