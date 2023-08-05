Чемпион ACA Гаджидаудов: Махачев претендовал бы на пояс в полусреднем дивизионе UFC

Чемпион ACA в полусреднем весе Устармагомед Гаджидаудов выразил мнение, что Ислам Махачев способен добиться успеха в случае перехода в полусредний дивизион UFC.

«С уверенностью могу сказать – да. Он физически мощный и очень правильно работает тактически. Дело даже не столько в физике, сколько в правильности действий. У Махачева есть именно это – правильность захватов, работы тазом, руками и так далее. У него работа идёт на тонкостях, которые невооруженным глазом не увидишь. Конечно, есть физические кондиции. Махачев может ещё прибавить. Когда он говорит о переходе в полусредний вес, он осознаёт к чему идёт, к чему стремится. Ислам уверен в своих силах, раз так говорит. Уверен, что он может подраться с топами этого дивизиона. Он бы претендовал на пояс в полусреднем весе», – приводит слова Гаджидаудова MMA.Metaratings.ru.