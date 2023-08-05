Фрэнсис Нганну начал тренировки под руководством Майка Тайсона

Боец ММА Фрэнсис Нганну приступил к тренировкам под руководством легендарного боксёра Майка Тайсона перед поединком с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Боксёрский поединок между Нганну и Фьюри состоится 29 октября.

Нганну опубликовал на своей странице в «Твиттере» несколько фотографий с тренировки и подписал их: «Железный Майк».

Фото: https://twitter.com/francis_ngannou/status/1687506604328165377/photo/1

Фото: https://twitter.com/francis_ngannou/status/1687506604328165377/photo/2

Фото: https://twitter.com/francis_ngannou/status/1687506604328165377/photo/3

Ранее сообщалось, что Майк не только будет тренировать Нганну, но и будет в углу Фрэнсиса в предстоящем бою.

Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках.

36-летний Нганну является бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе.