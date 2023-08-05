Фрэнсис Нганну начал тренировки под руководством Майка Тайсона

Боец ММА Фрэнсис Нганну приступил к тренировкам под руководством легендарного боксёра Майка Тайсона перед поединком с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Боксёрский поединок между Нганну и Фьюри состоится 29 октября.
Нганну опубликовал на своей странице в «Твиттере» несколько фотографий с тренировки и подписал их: «Железный Майк».
Фото: https://twitter.com/francis_ngannou/status/1687506604328165377/photo/1
Фото: https://twitter.com/francis_ngannou/status/1687506604328165377/photo/2
Фото: https://twitter.com/francis_ngannou/status/1687506604328165377/photo/3
Ранее сообщалось, что Майк не только будет тренировать Нганну, но и будет в углу Фрэнсиса в предстоящем бою.
Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках.
36-летний Нганну является бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе.
- 5 августа 2023
-
14:20
-
13:58
-
13:24
-
13:06
-
12:50
-
12:08
-
11:57
-
11:24
-
11:14
-
10:17
-
09:56
-
00:44
- 4 августа 2023
-
23:45
-
21:42
-
21:25
-
19:47
-
19:15
-
18:56
-
16:34
-
16:01
-
14:48
-
14:39
-
13:58
-
13:06
-
12:15
-
12:00
-
11:24
-
11:21
-
11:01
-
10:16
-
09:09
- 3 августа 2023
-
23:57
-
22:26
-
21:47
-
20:58