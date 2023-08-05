Гаджидаудов: Магомедшарипов ходит в боксёрский зал, но не хочет возвращаться на ринг

Чемпион ACA в полусреднем весе Устармагомед Гаджидаудов рассказал, что Забит Магомедшарипов не собирается возвращаться в профессиональный спорт и тренируется исключительно для поддержания формы.
«Мы давно не виделись, а так – тоже на связи. Он ходит в боксёрский зал, держит себя в форме. Лапы и груши бьёт. В профессиональный спорт, как я понял, он уже не хочет возвращаться. Забит всегда славился своей принципиальностью и техничностью. Он всегда был неудобен, потому что откуда ни возьмись мог выкинуть удар. Забит свой высокий уровень показал и доказал. Он тренируется для себя. Помогает. Если позвоню ему и скажу, что нужна его помощь, он не откажет. Поможет в силу своих возможностей. Стабильной тренировочной рутины у него уже нет», – приводит слова Гаджидаудова MMA.Metaratings.ru.
Последний раз Магомедшарипов выходил в октагон в ноябре 2019 года. Российский боец выиграл единогласным решением судей у Келвина Каттара.
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