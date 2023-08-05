Диллиан Уайт провалил допинг-тест, бой с Энтони Джошуа отменён

Поединок британских супертяжеловесов Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и Диллиана Уайта (25-3, 22 KO), который должен был состояться 12 августа в Лондоне (Великобритания), отменён. Об этом сообщил промоутер мероприятия Эдди Хирн в своём «твиттере».
По словам Хирна, к ним обратились представители антидопингового агентства и сообщили о том, что Уайт не прошёл тестирование на запрещённые препараты. Для Диллиана это далеко не первый подобный случай. В ближайшее время будет опубликована обновлённая информация по поводу мероприятия.
Также сообщается, что информация о проваленном тестировании была направлена в Британский боксёрский совет, в ближайшее время может начаться расследование по этому делу.
Диллиану Уайту 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре, британец победил раздельным судейским решением американца Джермейна Франклина.
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