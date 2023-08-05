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Йорденис Угас: Спенс вернётся и снова станет чемпионом

Йорденис Угас: Спенс вернётся и снова станет чемпионом
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Бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) кубинец Йорденис Угас оценил шансы на возвращение американца Эррола Спенса-младшего (28-1, 22 KO) после досрочного поражения от соотечественника Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO).

«Человек вне спорта скажет, что карьера парня окончена. И это не так. Практически наверняка он вернётся и снова станет чемпионом. Второй поединок Уайлдера и Фьюри получился ужасным, я был на поединке, и Уайлдер получил серьёзный урон в ту ночь, но вернулся и дал исторический третий бой.

Несмотря на то что он проиграл, он совершил камбэк и уже одержал победу. И почти наверняка Уайлдер снова станет чемпионом. Жизнь состоит из неудачи и великих успехов», – написал Угас в социальных сетях.

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