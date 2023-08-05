«Это не секрет». Дюбуа рассказал о плане на поединок с Усиком
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Британский боец супертяжёлого веса Даниэль Дюбуа (19-1, 18 KO), готовящийся к противостоянию с действующим обладателем титулов WBA (Super), IBF и WBO украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO), высказался о своём плане на бой, который состоится 26 августа в Польше.
«Как по мне, Джошуа был слишком осторожен в первом бою с Усиком. Вы должны избить его, не так ли? И это не секрет. Вы не можете стоять напротив него в попытке перебоксировать. Вы должны избить его.
Попытаюсь ли я нокаутировать его? Определённо. Бой пройдёт в Польше, на выезде. Это должно быть нечто захватывающее, я хочу выиграть красиво. По правде сказать, я не стремлюсь победить его по очкам, я хочу убедительный финал», – сказал Дюбуа в интервью TNT Sports.
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