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Антонио Тарвер: тренер Спенса должен взять ответственность за его поражение

Антонио Тарвер: тренер Спенса должен взять ответственность за его поражение
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Бывший абсолютный чемпион мира Антонио Тарвер раскритиковал Деррика Джеймса, тренера американского полусредневеса Эррола Спенса, за выступление его подопечного в поединке против Теренса Кроуфорда. Бой состоялся 30 июля в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«Всех этих ребят именуют тренерами года. Да ладно вам, человек совершенно не был готов к Теренсу Кроуфорду. Тренер должен взять ответственность за это. Он несёт ответственность за готовность бойца. Не было никаких движений головой, никаких финтов, защиты руками, работы ног. Где уроки?

Никакой защиты, он не мог уклоняться от джеба. Джеб стал тем, что било его всю ночь. В поединке нельзя всегда действовать агрессивно», – сказал Тарвер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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