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Диллиан Уайт сделал заявление после проваленного допинг-теста

Диллиан Уайт сделал заявление после проваленного допинг-теста
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт (29-3, 22 KO) прокомментировал провал допинг-теста перед реваншем с соотечественником Энтони Джошуа. Бой должен был состояться 12 августа в Лондоне (Великобритания).

«Я потрясён и опустошён, узнав о своих результатах тестирования. Я узнал об этом только сегодня утром и до сих пор реагирую. Я также узнал, что бой отменили, не дав мне доказать свою невиновность.

Я могу подтвердить без тени сомнения, что я не принимал запрещённые вещества на любом этапе жизни. Я абсолютно невиновен и прошу дать мне время, чтобы пройти через доказательный процесс без поспешных выводов или осуждения со стороны медиа», – сказал Уайт в социальных сетях.

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