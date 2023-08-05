Диллиан Уайт сделал заявление после проваленного допинг-теста

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт (29-3, 22 KO) прокомментировал провал допинг-теста перед реваншем с соотечественником Энтони Джошуа. Бой должен был состояться 12 августа в Лондоне (Великобритания).

«Я потрясён и опустошён, узнав о своих результатах тестирования. Я узнал об этом только сегодня утром и до сих пор реагирую. Я также узнал, что бой отменили, не дав мне доказать свою невиновность.

Я могу подтвердить без тени сомнения, что я не принимал запрещённые вещества на любом этапе жизни. Я абсолютно невиновен и прошу дать мне время, чтобы пройти через доказательный процесс без поспешных выводов или осуждения со стороны медиа», – сказал Уайт в социальных сетях.