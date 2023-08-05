Экс-чемпион в двух весах: Теренс Кроуфорд побил бы Мейвезера, без сомнений
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Карл Фрэмптон прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда над соотечественником Эрролом Спенсом.
Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).
«Что за выступление от Теренса Кроуфорда! Это лучшее выступление, что я когда-либо видел. Большинство людей склонялось к победе Теренса Кроуфорда, но никто не думал, что это будет настолько легко.
Теренс Кроуфорд – лучший боец нашего поколения. И первый номер рейтинга pound-for-pound, без сомнений. Эта версия Кроуфорда точно победила бы Флойда Мейвезера в полусреднем весе», – сказал Фрэмптон на своём YouTube-канале.
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