Экс-чемпион в двух весах: Теренс Кроуфорд побил бы Мейвезера, без сомнений

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Карл Фрэмптон прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда над соотечественником Эрролом Спенсом.

Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«Что за выступление от Теренса Кроуфорда! Это лучшее выступление, что я когда-либо видел. Большинство людей склонялось к победе Теренса Кроуфорда, но никто не думал, что это будет настолько легко.

Теренс Кроуфорд – лучший боец нашего поколения. И первый номер рейтинга pound-for-pound, без сомнений. Эта версия Кроуфорда точно победила бы Флойда Мейвезера в полусреднем весе», – сказал Фрэмптон на своём YouTube-канале.