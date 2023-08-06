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Алмабаев с досрочной победы над американцем дебютировал в UFC

В воскресенье, 6 августа в Нэшвилле (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Nashville. В рамках предварительного карда представитель Казахстана Асу Алмабаев встретился с американцем Оде Осборном.

Бой продлился два раунда и завершился победой Алмабаева удушающим приёмом.

Для Алмабаева этот бой стал дебютным в UFC. Ранее он одержал 17 побед и потерпел 2 поражения в смешанных единоборствах.

Основной кард турнира UFC Nashville

Главный бой вечера, промежуточный вес (до 63,5 кг): Кори Сэндхаген vs Роб Фонт

Женский минимальный вес: Джессика Андраде vs Татьяна Суарес

Полутяжёлый вес: Дастин Джейкоби vs Кеннеди Нзечукву

Полулёгкий вес: Диего Лопес vs Гэвин Такер

Полутяжёлый вес: Таннер Босер vs Алекса Камур

Лёгкий вес: Игнасио Бахамондес vs Людовит Клейн