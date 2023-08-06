Алмабаев с досрочной победы над американцем дебютировал в UFC

В воскресенье, 6 августа в Нэшвилле (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Nashville. В рамках предварительного карда представитель Казахстана Асу Алмабаев встретился с американцем Оде Осборном.
Бой продлился два раунда и завершился победой Алмабаева удушающим приёмом.
Для Алмабаева этот бой стал дебютным в UFC. Ранее он одержал 17 побед и потерпел 2 поражения в смешанных единоборствах.
Основной кард турнира UFC Nashville
Главный бой вечера, промежуточный вес (до 63,5 кг): Кори Сэндхаген vs Роб Фонт
Женский минимальный вес: Джессика Андраде vs Татьяна Суарес
Полутяжёлый вес: Дастин Джейкоби vs Кеннеди Нзечукву
Полулёгкий вес: Диего Лопес vs Гэвин Такер
Полутяжёлый вес: Таннер Босер vs Алекса Камур
Лёгкий вес: Игнасио Бахамондес vs Людовит Клейн
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