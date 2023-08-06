Майкл Чендлер: вы увидите моё сражение против Конора Макгрегора

Боец UFC Майкл Чендлер (23-8) рассказал, что уверен в том, что его поединок против бывшего двукратного чемпиона Конора Макгрегора (22-6) состоится.

«Очевидно, что сейчас нагнетается ситуация, идёт раскрутка боя. Очевидно, что Конор уже согласился сразиться. Он уже дал много интервью, говоря, что подерётся со мной.

Все хотят получить скорые ответы. Все хотят знать, с кем дерётся Макгрегор, когда он дерётся, когда он входит в пул тестирования USADA, что он делает со своей личной жизнью.

Если люди не получают ответа, начинают догадываться. Могу сказать уверенно, что вы увидите сражение Макгрегора против Чендлера.

Я не уверен, когда точно будет этот поединок. Я даже не знаю, в какой весовой категории мы будем сражаться. Могу сказать одно, что в любом случае это произойдёт. Я нокаутирую его в первых двух раундах», — приводит слова Чендлера MMAJunkie.