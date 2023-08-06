Нганну: пригласить Тайсона в мой лагерь – одно из лучших решений, которое я мог принять

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал решение пригласить Майка Тайсона в тренировочный лагерь для подготовки к бою с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Пригласить Майка Тайсона в мой тренировочный лагерь – одно из лучших решений, которое я мог принять, чтобы подготовиться к бою с Тайсоном Фьюри. Майк – мой кумир. Его опыт и боксёрский IQ сыграют немаловажную роль. Я отточу свою технику под его руководством и выиграю этот важный бой.

Я хотел этого поединка на протяжении многих лет и теперь, получив его, должен быть готов шокировать мир на этой великой сцене. Скоро мир узнает, кто самый плохой человек на планете», — приводит слова Нганну BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Майк не только будет тренировать Нганну, но и будет в углу Фрэнсиса в предстоящем бою.