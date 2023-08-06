Илон Маск сообщил, что все деньги за боя с Цукербергом уйдут на благотворительность

Известнейший бизнесмен Илон Маск рассказал, где будет транслироваться бой с медиамагнатом Марком Цукербергом.

«Бой с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире в моей социальной сети X. Все вырученные деньги уйдут на благотворительность в помощь ветеранам.

Я поднимаю тяжести в течение дня в рамках подготовки к бою. У меня нет времени, чтобы заниматься этим отдельно, потому я беру с собой всё на работу», — заявил Маск в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Маск может провести бой с Цукербергом. Оба бизнесмена не раз выражали согласие на поединок. Позже президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать противостояние, а оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно. При этом мама Маска выступает против боя сына.