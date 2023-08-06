Нурмагомедов — о последней весогонке в карьере: я как мучился, так и наслаждался этим

Именитый боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что чувствовал во время последней сгонки веса в карьере, готовясь к бою с Джастином Гэтжи.

«Она была наполнена разными эмоциями, потому что для себя знал, что это последняя сгонка и я больше не буду драться в этом весе – скорее всего, никогда. Обычно я очень хорошо сгонял. Не знаю, какие там видео выходили, но Зуба (Зубайра Тухугов — Прим. «Чемпионата») говорил: «Ты что за человек такой? Видно было, что тебе тяжело». Но он тогда не понял, что, гоняя вес, я уже скучал по этому, зная, что больше не вернусь, что это мой последний бой… Больше я таких эмоций не испытаю. Я как мучился, так и наслаждался этим», — рассказал Хабиб в интервью Gorilla Fighting.