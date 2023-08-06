Нурмагомедов — о последней весогонке в карьере: я как мучился, так и наслаждался этим
Поделиться
Именитый боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что чувствовал во время последней сгонки веса в карьере, готовясь к бою с Джастином Гэтжи.
«Она была наполнена разными эмоциями, потому что для себя знал, что это последняя сгонка и я больше не буду драться в этом весе – скорее всего, никогда. Обычно я очень хорошо сгонял. Не знаю, какие там видео выходили, но Зуба (Зубайра Тухугов — Прим. «Чемпионата») говорил: «Ты что за человек такой? Видно было, что тебе тяжело». Но он тогда не понял, что, гоняя вес, я уже скучал по этому, зная, что больше не вернусь, что это мой последний бой… Больше я таких эмоций не испытаю. Я как мучился, так и наслаждался этим», — рассказал Хабиб в интервью Gorilla Fighting.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 августа 2023
-
13:55
-
13:02
-
10:10
-
09:53
-
09:38
-
09:29
-
09:24
-
08:50
-
08:41
-
08:27
-
08:12
-
08:12
-
07:42
-
07:25
-
07:17
-
07:04
-
01:57
-
00:50
-
00:32
- 5 августа 2023
-
23:32
-
22:44
-
21:31
-
21:01
-
20:02
-
19:30
-
18:40
-
17:43
-
16:03
-
15:33
-
14:20
-
13:58
-
13:24
-
13:06
-
12:50
-
12:08
Партнерский контент