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Дастин Порье намекнул на переход в полусредний вес

Дастин Порье намекнул на переход в полусредний вес
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Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье намекнул на то, что может перейти в полусреднюю весовую категорию.

«Ну ладно, я поднимусь», — написал Порье в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Порье заявлял, что не прочь провести бой с Нейтом Диазом.

«Он же не может даже высоко поднимать ногу? Никаких хай-киков. Так что я готов принять этот бой. Однако гоняться за ним я не буду, его даже нет в промоушене. Но получилось бы интересно», — сказал Порье на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

В данный момент Дастин занимает третье место в рейтинге бойцов лёгкой категории. В последнем бою американец встречался с соотечественником, Джастином Гэтжи. Противостояние закончилось победой Джастина нокаутом во втором раунде.

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