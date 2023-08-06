Энди Руис вызвался заменить Уайта в поединке с Джошуа
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Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший отреагировал на отмену реванша британцев Энтони Джошуа и Диллиана Уайта, который должен был состояться 12 августа в Лондоне (Великобритания). Напомним, Уайт провалил тест на допинг, после чего поединок был отменён.
«Эдди Хирн, Джошуа, кажется, я нашёл замену, снова! Давайте вернём всё назад и устроим трилогию», – сказал Руис в социальных сетях.
Стоит отметить, что Руис уже встречался с Джошуа на коротком уведомлении. В июне 2019 года он заменил провалившего допинг-тестирование соотечественника Джаррелла Миллера и сенсационно остановил Джошуа в седьмом раунде. Реванш состоялся в декабре, и на этот раз британец победил единогласным решением.
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