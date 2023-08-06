«Я приду за ним». Кроуфорд назвал желаемого соперника после победы над Спенсом

Новый абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд назвал желаемого соперника после досрочной победы над соотечественником Эрролом Спенсом.

Им оказался действующий абсолютный чемпион в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO).

«Бой с Джароном Эннисом? Это может произойти, потому что мы в одной весовой категории. Но вы знаете, на данном этапе я в поисках больших и лучших возможностей, таких как [Джермелл] Чарло.

Я немного урезонил его (Кроуфорд из ринга обратился к Чарло, сидевшему в первых рядах на его поединке со Спенсом. – Прим. «Чемпионата»). Мы возвращаемся на некоторое время назад. Я просто дал ему знать, что приду за ним», – сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу HOT 97.