Кевин Холланд заявил о желании подраться с Рахмоновым в сентябре
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Рейтинговый американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Кевин Холланд заявил о желании провести поединок с казахстанским проспектом Шавкатом Рахмоновым в сентябре.
Напомним, Рахмонов должен был сразиться на турнире организации 16 октября с Келвином Гастелумом, однако последний отказался от выступления из-за травмы.
«Есть парень… Я не помню, как его зовут. Этот парень – зверь, ещё один непобеждённый чувак. Я с радостью сделаю шаг вперёд и подерусь с ним. Мне просто нужен мой стандартный гонорар и грузовик с тако», – сказал Холланд в интервью YouTube-каналу The Schmo.
В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Рахмонов победил техническим нокаутом в третьем раунде американца Джеффа Нила.
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