Кевин Холланд заявил о желании подраться с Рахмоновым в сентябре

Рейтинговый американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Кевин Холланд заявил о желании провести поединок с казахстанским проспектом Шавкатом Рахмоновым в сентябре.

Напомним, Рахмонов должен был сразиться на турнире организации 16 октября с Келвином Гастелумом, однако последний отказался от выступления из-за травмы.

«Есть парень… Я не помню, как его зовут. Этот парень – зверь, ещё один непобеждённый чувак. Я с радостью сделаю шаг вперёд и подерусь с ним. Мне просто нужен мой стандартный гонорар и грузовик с тако», – сказал Холланд в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Рахмонов победил техническим нокаутом в третьем раунде американца Джеффа Нила.