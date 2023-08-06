Василевский объяснил, почему у Пола нет шансов в боях с профессиональными боксёрами

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский оценил шансы американского видеоблогера Джейка Пола добиться успеха в профессиональном боксе.

«С профессиональными боксёрами он не потянет. Всё-таки профессиональные бойцы ММА в боксе и профессиональные боксёры — два разных уровня. Несмотря на то что и в ММА можно бить руками в голову, и многие там себя позиционируют боксёрами. Я работал с боксёрами-профессионалами.

Когда с детства человек занимается боксом, то там совершенно другой уровень чувствительности, скорости, реакции, силы удара, тайминга, вообще всего. Поэтому боксировать с профессионалами Джейку будет сложнее. Да, профессиональные боксёры тоже есть разного уровня. С теми, кто не из самого высшего эшелона, наверное, Пол сможет боксировать. А если он говорит о Канело… Вряд ли он там что-то сможет сделать», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.