Василевский объяснил, почему у Пола нет шансов в боях с профессиональными боксёрами

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский оценил шансы американского видеоблогера Джейка Пола добиться успеха в профессиональном боксе.
«С профессиональными боксёрами он не потянет. Всё-таки профессиональные бойцы ММА в боксе и профессиональные боксёры — два разных уровня. Несмотря на то что и в ММА можно бить руками в голову, и многие там себя позиционируют боксёрами. Я работал с боксёрами-профессионалами.
Когда с детства человек занимается боксом, то там совершенно другой уровень чувствительности, скорости, реакции, силы удара, тайминга, вообще всего. Поэтому боксировать с профессионалами Джейку будет сложнее. Да, профессиональные боксёры тоже есть разного уровня. С теми, кто не из самого высшего эшелона, наверное, Пол сможет боксировать. А если он говорит о Канело… Вряд ли он там что-то сможет сделать», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
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