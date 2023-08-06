Василевский сделал прогноз на возможный поединок Джейка Пола с Макгрегором
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Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о потенциальном боксёрском поединке между экс-чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором и американским видеоблогером Джейком Полом.
«Пол с Макгрегором? Всё зависит тут и от того, как Макгрегор подготовится. Если он будет пить виски и быть на чиле, то вряд ли он сможет победить Джейка. Так-то шансы у него есть, если он будет готовиться, если это будет тот Конор, который боксировал с Мейвезером, дрался в UFC. А так, на сегодняшний день Пол его побьёт. Может быть, не нокаутирует, но выиграет. Бой интересный был бы в принципе, потому что оба суперхайповые парни», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
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