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Джермелл Чарло отреагировал на слова Майка Тайсона, заявившего, что он проиграет Канело

Джермелл Чарло отреагировал на слова Майка Тайсона, заявившего, что он проиграет Канело
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло прокомментировал слова легендарного соотечественника Майка Тайсона, заявившего, что он проиграет в предстоящем поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Майк Тайсон сам себе хозяин, и он может говорить всё, что захочет. Я уважаю Майка Тайсона. Канело также является легендой. И я тоже попытаюсь стать великим», – сказал Чарло в интервью TMZ Sports.

Напомним, Чарло не выступал с марта 2022 года, когда досрочно одолел в реванше аргентинца Брайана Кастаньо, объединив все четыре чемпионских титула в первом среднем весе (до 69,9 кг). Канело в мае провёл дебютную защиту всех титулов во втором среднем весе, победив по очкам британца Джона Райдера.

Поединок Альварес — Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).

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