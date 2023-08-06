Тренер Махачева оценил победу Гэтжи в реванше с Порье

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, прокомментировал победу американца Джастина Гэтжи в реванше с соотечественником Дастином Порье, который состоялся на турнире UFC 291 в июле.
Напомним, Гэтжи победил нокаутом во втором раунде, отквитав досрочное поражение в 2018 году.
«Это было великолепно. Я был впечатлён тем, что его тренер всё видел и пытался заставить его драться определённым образом. И в конечном итоге он заложил ему это в голову. Совет заключался в том, чтобы не драться, иногда это оборачивается против него.
Совет заключался в том, что если ты будешь правильно держать руки, контролировать дистанцию, то добьёшься результата и победишь. И у него получилось это сделать. Он внёс те коррективы, которые были необходимы», – сказал Мендес в интервью Submission Radio.
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