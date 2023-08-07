Тренер Махачева отреагировал на желание Ислама сразиться с Леоном Эдвардсом
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, прокомментировал слова подопечного, ранее заявлявшего о желании сразиться с британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Ислам просто говорит о том, что он хочет. Если UFC даст ему возможность сразиться за титул в полусреднем весе, Ислам согласится. Я знаю одно: Ислам хочет сделать заявление. Да, он выступает в лёгком дивизионе, но он хочет бросить себе вызов.
Дело не в Леоне, дело в титуле. Кто бы ни удерживал титул в конкретный момент, Ислам захочет получить свой шанс. Если вы спросите меня, то я сказал бы, что Ислам предпочёл бы титул в полусреднем весе какому-либо сопернику», – сказал Мендес в интервью Submission Radio.
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