Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер: каждые выходные Конор своими маленькими ручонками лезет в «Твиттер»

Чендлер: каждые выходные Конор своими маленькими ручонками лезет в «Твиттер»
Комментарии

Боец UFC Майкл Чендлер (23-8) рассказал, что уверен в том, что его бой против двукратного чемпиона Конора Макгрегора (22-6) состоится.

«Смешанные единоборства прекрасны тем, что это бизнес с короткой памятью, в котором всем свойственна предвзятость.

Мы только увидели, как Джастин Гэджи победил Дастина Порье – теперь люди просят его подраться с Конором. На следующей неделе кто-нибудь другой выступит ярко, и всем вдруг захочется, чтобы Макгрегор встретился с ним.

Каждые выходные Конор лезет в «Твиттер» своими маленькими ручонками, чтобы напомнить о своём существовании. Но меня это не волнует. Я знаю, что наш бой состоится», — приводит слова Чендлера ESPN.

Конор Макгрегор в раздевалке «Рейнджерс» поздравляет хоккеистов

Материалы по теме
Конору уже не место в UFC. Время переходить в WWE — ирландец создан для реслинга
Конору уже не место в UFC. Время переходить в WWE — ирландец создан для реслинга
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023