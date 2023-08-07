Чендлер: каждые выходные Конор своими маленькими ручонками лезет в «Твиттер»

Боец UFC Майкл Чендлер (23-8) рассказал, что уверен в том, что его бой против двукратного чемпиона Конора Макгрегора (22-6) состоится.

«Смешанные единоборства прекрасны тем, что это бизнес с короткой памятью, в котором всем свойственна предвзятость.

Мы только увидели, как Джастин Гэджи победил Дастина Порье – теперь люди просят его подраться с Конором. На следующей неделе кто-нибудь другой выступит ярко, и всем вдруг захочется, чтобы Макгрегор встретился с ним.

Каждые выходные Конор лезет в «Твиттер» своими маленькими ручонками, чтобы напомнить о своём существовании. Но меня это не волнует. Я знаю, что наш бой состоится», — приводит слова Чендлера ESPN.

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