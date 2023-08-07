Фрэнсис Нганну: уважаю Фьюри, так же как и любого своего соперника, но не боюсь его

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну поделился ожиданиями от поединка с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Я знаю, что для меня это будет тяжёлое испытание. Не думаю, что буду разочарован, потому что выйду на ринг без ожиданий лёгкой победы. Может быть, мне будет даже труднее, чем ему, поскольку у него огромный опыт.

Мой разум готов к этому бою. У меня есть вся необходимая информация. Я готовлюсь к поединку со сложным соперником, который является очень разносторонним боксёром, имеет мощный удар и хорошую выносливость.

Вы можете иметь самое опасное оружие, но вам также нужно уметь выбирать правильную цель и попадать в неё. Мы формируем этот навык, чтобы иметь возможность двигаться в правильном направлении и получить необходимый результат.

Я уважаю Фьюри, так же как уважаю любого своего соперника. Но я его совсем не боюсь, и вообще никого не боюсь.

Я много раз дрался в присутствии большого количества людей в зале. Не на боксёрском ринге, в октагоне, но здесь нет никакой разницы. Когда перед тобой есть соперник – хоть в октагоне, хоть в ринге – я всегда сосредоточен на нём, а не на зрителях. Думаю, у меня уже есть достаточный опыт поединков с бойцами высокого уровня, поэтому меня этим не напугаешь», — приводит слова Нганну Boxing Scene.